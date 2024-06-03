إسرائيل تعتقل 9 آلاف فلسطيني منذ 7 أكتوبر

أعلنت مؤسسات فلسطينية،اليوم الإثنين 3 حزيران/يونيو 2024، أن إسرائيل اعتقلت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 9 آلاف مواطن، بينهم 300 امرأة و635 قاصرا، من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في بيانها، اليوم الاثنين، أن الاحتلال ومستعمريه صعّدوا اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 521 مواطنا وإصابة نحو 5 آلاف.

وأشارت إلى أنه استُشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما لا يقل عن 18 أسيرا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وتحتجز إسرائيل 16 جثمانا لمعتقلين استُشهدوا.

وأفادت المؤسسات، بأن من بين المعتقلين 300 امرأة، و635 قاصرا و80 صحفيا تبقّى منهم 50 رهن الاعتقال، و12 صحفيا من غزة رهن الإخفاء القسري، حسب البيان.

وقالت: إن أوامر الاعتقال الإداري (دون تهمة) بلغت بعد 7 تشرين الأول أكثر من 5 آلاف و900 أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء، ويرافق الاعتقالات تنكيل وضرب مبرح وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير في منازل المواطنين، ونهب مركبات وأموال ومصاغ ذهبي، وفق البيان.

وأضافت المؤسسات أن قوات الاحتلال نفذت خلال حملات الاعتقال “إعدامات ميدانية” لأشخاص بينهم أفراد من عائلات معتقلين، مشيرة إلى ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل عشرات المعتقلين من غزة في معسكرات احتجاز إسرائيلية.