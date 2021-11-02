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إسرائيل تعثر على "مخبأ سري" في الجولان

2 - نوفمبر - 2021
الجيش الإسرائيلي في الجولان

الجيش الإسرائيلي في الجولان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، العثور على مخبأ سوريا ضخما يحوي ذخيرة ويعود إلى حرب الأيام الستة عام 1967 في هضبة الجولان، وفق مراسل قناة الحرة.

وعثر على الموقع في منطقة “متسبيه غادوت”، الذي كان من أكثر البؤر تحصينا للجيش السوري في الجولان قبل الحرب التي وقعت قبل 54 عاما، ومن هناك أطلق الجنود السوريون النار على منطقة سهل الحولة.

وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه لا تزال آلاف الألغام من فترة القتال مبعثرة في الحقول المحيطة بالموقع.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن المخبأ المحصن يحوي مئات الطلقات، والأسلحة النارية، وقذائف الهاون بأقطار مختلفة، والمتفجرات، وقد تم العثور عليها بكميات كبيرة وفي عبواتها الأصلية.

وأوضحت أن السلطات نقلتها ودمرتها وفقا لقواعد سلامة صارمة.

وقد اكتشفت السلطات هذا المخبأ أثناء العمل على إزالة الألغام في المنطقة لتأمين موقعها السياحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألغام التي زرعتها القوات السورية في المنطقة لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، لذلك شيدت السلطات سياجا في المنطقة.

 

 

 

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