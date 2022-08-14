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إسرائيل تعلق كافة الرحلات إلى بولندا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2022 4:32 مساءً
علما إسرائيل وبولندا

علما إسرائيل وبولندا

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، تعليق كافة الرحلات الى بولندا بسبب حالة الجمود في المحادثات حول بعض القضايا السياسية.

وأوضحت الوزارة، أنها مستعدة لتجديد المفاوضات في أي وقت من أجل إيجاد حل مناسب ومتفق عليه، بشرط أن يكون هناك فهم للاحتياجات الإسرائيلية.

وأفادت، بأن “وفدا مشتركا من وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم والشاباك توجهوا إلى وارسو وأجروا مفاوضات لمدة يومين متتاليين بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها محتويات الرحلات التعليمية وأمن الوفود”

وأكدت أنه “استمرت المناقشات حول هذه القضايا بشكل مكثف حتى بعد عودة الوفد إلى إسرائيل، لكن على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها الوزارات للتوصل إلى اتفاقيات مع ممثلي الحكومة البولندية، فإن هذا لم يكن ناجحًا. وفق ما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وكانت إسرائيل وبولندا قد استدعتا سفيريهما في يونيو/حزيران الماضي، بعد إقرار البرلمان البولندي، مشروع قانون يُصعّب على اليهود استرداد عقارات خسروها أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها.

ويحيي اليهود في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني من كل عام، في أنحاء العالم ذكرى “المحرقة” التي يقولون إنها ارتكبت بحقهم خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) على يد الزعيم الألماني أدولف هتلر، وكانت معظم أحداثها في بولندا.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح “المحارق البولندية” أو “أفران الغاز في بولندا”، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

يذكر أن مجمع معسكرات الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو، أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي أوشفيتز، وخلال فترة المعتقل، قتل حوالي مليون ونصف مليون شخص.

وأصبح معسكر أوشفيتز أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية “للهولوكوست”.

ودخلت القوات السوفيتية بتاريخ الـ27 يناير/ كانون الثاني عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال ألكسندر كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل أغلبهم من اليهود، قامت بتحريرهم على الفور من المعسكر.

وفي عام 1947 أنشئ متحف للضحايا على أرض المعسكر.

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