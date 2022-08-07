الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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إسرائيل تعلن إسقاط 97% من صواريخ غزة

منذ 20 دقيقة
منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية

منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية

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قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 في المئة من الصواريخ الفلسطينية التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو تحسن في أداء المنظومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ودخلت القبة الحديدية الخدمة لأول مرة في عام 2011، وتطلق صواريخ موجهة لإصابة الصواريخ القادمة وغيرها من التهديدات القصيرة المدى في الجو، وسبق أن قدر مسؤولو الدفاع الإسرائيليون والأمريكيون أن نسبة نجاحها تبلغ 85 في المئة. وارتفعت هذه النسبة إلى 90 في المئة في حرب غزة عام 2012.

وصُممت القبة الحديدية التي صنعتها شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المحدودة المملوكة للدولة بدعم من شركة رايثيون تكنولوجيز الأمريكية، للاقتصاد في استخدام الصواريخ الاعتراضية المكلفة من خلال الاشتباك فقط مع الصواريخ التي تسير في مسار لضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الحركة اعترضت 97 في المئة من هذه الصواريخ خلال تصعيد القتال مع نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في غزة منذ يوم الجمعة، واصفا ذلك بأنه أفضل أداء للمنظومة حتى الآن.

وأضاف المتحدث “نعمل على تحسين قدراتنا طوال الوقت”.

وقال المتحدث إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت 580 صاروخا على إسرائيل حتى صباح الأحد، مضيفا أن نحو 20 في المئة منها سقطت داخل غزة بينما وصلت البقية إلى أطراف تل أبيب والقدس.

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