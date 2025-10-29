إسرائيل تعلن العودة لاتفاق وقف النار.. وكاتس: لا حصانة لأي من قادة حماس

الدمار في حي سكني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة، 21 أكتوبر 2025. رويترز

حالة من الترقب تسيطر على الأجواء بعد سقوط 100 شهيد في الساعات الماضية في قطاع غزة، عقب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استئناف وقف النار، وأوضح الجيش في بيان اليوم الأربعاء 29\10\2025 أن قواته ستواصل تطبيق اتفاق غزة، لكنه شدد في الوقت عينه على أنها “سترد بقوة على أي خرق”، وفق تعبيره.

بدوره، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس من أن “لا حصانة لأي من قادة حركة حماس”. وأكد أن كل “من يهاجم جنود بلاده وينتهك الاتفاق سيدفع الثمن كاملاً”.

كما أشار إلى أن “الجيش تلقى تعليمات بالتعامل بقوة ضد أي هدف لحماس”. ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية هاجمت منذ أمس عشرات البنى العسكرية في غزة.

في المقابل، اتهمت حماس إسرائيل بمحاولة إفشال اتفاق وقف النار، وحملتها كامل المسؤولية عن التصعيد.

أتى ذلك، بعدما أشار مسؤول إسرائيلي مطلع في وقت سابق اليوم إلى أن القوات الإسرائيلية هاجمت جميع الأهداف التي كانت على قائمتها في القطاع، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما لفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد ناشطي حماس”.

وكانت إسرائيل زعمت أمس أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار، إثر اندلاع اشتباكات بين مسلحين وقوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل جندي.

في حين نفت الحركة تورطها في أي اشتباكات برفح، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.