الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة للفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى

منذ 45 دقيقة
معبر بيت حانون- إيرز الفاصل بين غزة وإسرائيل

معبر بيت حانون- إيرز الفاصل بين غزة وإسرائيل

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أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الأحد، سلسلة من الخطوات المدنية لصالح السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، بعدما تمت المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع بيني غانتس.

وأطلع الميجر جنرال غسان عليان مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لدى المجتمع الدولي على الخطوات وعلى بوادر حسن النية التي تم تقديمها بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وتتضمن تلك الإجراءات التي ترتبط بتقييم الوضع الأمني..

– الزيارات العائلية إلى إسرائيل.

– حصة 500 تصريح سفر للخارج عن طريق مطار بن غوريون الدولي.

– حصة 200 تصريح لزيارة مدينة إيلات.

– توسيع ساعات عمل المعابر، منها: معبر برطعة، ومعبر الجلمة ومعبر جسر اللنبي.

وبالنسبة لسكان قطاع غزة:

– حصة 400 تصريح زيارة إلى القدس، للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا.

يشار إلى أنه لن يُسمح بمغادرتهم لغزة باتجاه القدس، إلا من خلال خدمات السفريات المرتبة والخاضعة للمراقبة.

– حصة 500 تصريح زيارات عائلية – لأفراد العائلة من درجة القرابة الأولى فقط – إلى إسرائيل والضفة.

كما أن كافة التصاريح، لسكان الضفة وقطاع غزة سيتم استصدارها رهنًا بالخضوع لتشخيص أمني.

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