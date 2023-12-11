إسرائيل تعلن عن تعزيز إجراءاتها الأمنية لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

أعلنت إسرائيل الاثنين أنها ستعزز إجراءاتها المتعلقة بالفحص الأمني​​ للإمدادات التي يتم إرسالها إلى قطاع غزة من أجل زيادة حجم المساعدات الإنسانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة سيكون مفتوحا “للفحص الأمني ​​لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة”.

وأضاف أنه سيتم فحص الشاحنات التي تحتوي على المياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء هناك ثم تواصل طريقها إلى مصر حيث ستدخل الإمدادات إلى غزة.

وفي وقت سابق اتهمت شبكة الجزيرة الفضائية الجيش الإسرائيلي الاثنين باستهداف منزل أحد صحفييها في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد والده.

وقالت الشبكة ومقرها قطر إن استهداف منزل الصحفي أنس الشريف جاء “بعد تهديدات تلقاها منذ نوفمبر الماضي”.

وأضافت “ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مذابح جيش الاحتلال بحق الصحفيين والمدنيين في غزة”.