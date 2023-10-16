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إسرائيل تعلن عن حصيلة جديدة لرهائنها لدى حماس

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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كشف الجيش الإسرائيلي، (الإثنين 16-10-2023)، عن حصيلة جديدة لعدد الرهائن المحتجزين لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.

ووفقاً لإحصائيات الجيش الإسرائيلي فقد بلغ عدد الرهائن 199 شخصا، وذلك بعد 10 أيام من هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي: “أخطرنا عائلات 199 رهينة”.

وكانت إسرائيل أعلنت سابقا وجود 155 رهينة لدى حماس.

ومن جهة أخرى، أعلن هغاري مقتل ما لا يقل عن 291 عسكريا إسرائيليا، منذ بدء هجوم حماس.

وكانت إسرائيل أكدت مقتل نحو 1400 شخص في هجمات حماس، وإصابة الآلاف.

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