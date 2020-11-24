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إسرائيل تعلن عن مقتل جنديين

منذ 40 دقيقة
جنود اسرائيليون

جنود اسرائيليون

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مساء الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في تحطم طائرة صغيرة جنوبي إسرائيل.

وبسبب الحادث، قرر الجيش تعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال الجيش،”نعلن عن مقتل ضابط في الاحتياط عمل مرشدا في الكلية الجوية، وجندي من كلية الطيران الجوية نتيجة تحطم طائرة صغيرة في منطقة مفتوحة جنوب البلاد”.

وأضاف: “أوعز قائد سلاح الجو الميجر جنرال عميكام نوركين بإنشاء طاقم من الخبراء برئاسة ضابط برتبة عميد، للتحقيق في ظروف الحادث”.

وتابع: “كما وجّه بتعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل بدءا من اليوم”.

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