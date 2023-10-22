جيش الإحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في كمين حماس "المحكم"

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في كيسوفيم شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي “إن إحدى دباباته هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار على الجنود”.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت الأحد تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن عناصر القسام التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأفادت الكتائب بأن جنود القوة الإسرائيلية التي وقعت في كمين بخانيونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: “علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر”.