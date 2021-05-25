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إسرائيل تعيد فتح معابر قطاع غزة بشكل جزئي

25 - مايو - 2021
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إعادة فتح معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون-إيرز-، بشكل جزئي اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

ويفترض أن تسمح إسرائيل بإدخال المعدات الطبية والأغذية والأدوية والوقود إلى القطاع فقط عبر معبر كرم أبو سالم، لكنها ستمنع أي تصدير خارج القطاع.

كما قررت فتح معبر بيت حانون أمام موظفي المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب والحالات الطبية الحرجة.

وقررت إسرائيل أيضا إعادة فتح مجال الصيد البحري قبالة شواطئ غزة حتى 6 أميال فقط. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات اتخذت بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وإن ذلك مرتبط باستمرار الهدوء والاستقرار الأمني.

في المقابل، قالت الأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال لم تسمح بإدخال مساعدات إنسانية أو بضائع تجارية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، رغم إعطائها الضوء الأخضر للمنظمة الدولية لاستخدام المعبر لمرور البضائع الإنسانية.

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