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إسرائيل تعيد فتح معبريها الحدوديين مع غزة

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أعادت إسرائيل، الأحد، فتح معبريها مع قطاع غزة المحاصر، بعدما أغلقتهما على وقع التصعيد بين الطرفين في وقت سابق هذا الشهر، وفقما أفادت مسؤولة في وزارة الدفاع.
ونقلت “فرانس برس” عن الناطقة باسم “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تشرف على المعابر، أنه تم فتح معبري إيريز (بين حانون) المخصص للأشخاص، وكرم أبو سالم (كيريم شالوم) المخصص للبضائع مع غزة.

وأُغلق المعبران في الرابع من مايو عندما أطلقت حركتا حماس والجهاد مئات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، التي ردت بقصف عشرات الأهداف داخل القطاع.

وقتل 4 مدنيين إسرائيليين و25 فلسطينيا، بينهم 9 مقاتلين على الأقل، في الاشتباكات التي تواصلت ليومين، وانتهت بهدنة مؤقتة الاثنين.

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وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف حصارها المفروض منذ عقد على قطاع غزة مقابل التهدئة.

ولم تؤكد إسرائيل الاتفاق علنا، لكنها رفعت الجمعة الحظر الذي كانت تفرضه على قوارب الصيد الفلسطينية قبالة غزة.

وتصرّ إسرائيل على أن حصارها ضروري لعزل حماس التي خاضت 3 حروب ضدها منذ 2008، لكن منتقديها يرون في الحصار عقابا جماعيا لمليوني شخص يعيشون في غزة.

 

المصدر وكالات

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