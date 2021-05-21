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إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة

21 - مايو - 2021
معبر كرم أبو سالم

معبر كرم أبو سالم

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بعد ساعات من دخول الهدنة في قطاع غزة حيز التنفيذ، قررت السلطات الإسرائيلية، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة عدة ساعات اليوم الجمعة.

وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بغزة بقرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبوسالم اليوم لعدة ساعات لإدخال البضائع التي بداخل المعبر منذ إغلاقه من سلع غدائية وطبية وأعلاف.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الطرفين، وسط دعوات دولية وجهود عربية للتهدئة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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