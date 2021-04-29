الخميس 17 رمضان 1442 ﻫ - 29 أبريل 2021 |
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إسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة بشرط

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تفرض حصارا بحريا على غزة

إسرائيل تفرض حصارا بحريا على غزة

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قرر الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إعادة فتح منطقة الصيد البحري في قطاع غزة ، بعد إغلاقه عدة أيام.

وقال الجيش في بيان: “بعد مشاورات أمنية تقرر اليوم إعادة مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا”.

وأشار إلى أن “إعادة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة مشروط بالحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الإثنين عن إغلاق منطقة الصيد البحري في قطاع غزة كليا وحتى إشعار آخر بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.

ونجحت الجهود المصرية والأممية في إعادة الهدوء إلى قطاع غزة بعد توتر استمر عدة أيام.

وكانت إسرائيل، التي فرضت حصارا على غزة لما يزيد على عقد، قد حددت منطقة الصيد في القطاع الساحلي بـ 20 ميلا بحريا في أعقاب اتفاقات أوسلو للسلام في تسعينيات القرن الماضي.

بيد أن إسرائيل، على مدار سنوات، قلصت الحجم اعتمادا على التوترات مع حماس، وفي سبتمبر/أيلول، حددت منطقة الصيد بـ 15 ميلا بحريا بعد اتفاق بين إسرائيل والمسؤولين في غزة.

ويمثل الصيد موردا مهما للعائدات في غزة التي تخضع لحصار بري، وبحري، وجوي تفرضه عليها إسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007.

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