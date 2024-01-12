إسرائيل تغتال براءة غزة.. استشهاد 10 آلاف طفل منذ 7 أكتوبر

أعلنت منظمة “أنقذوا الأطفال” الإنسانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 1% من الأطفال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعني مقتل 10 آلاف طفل.

وأوضحت المنظمة أنه -وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة- فإن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا في القطاع خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضافت أن الأطفال الذين نجوا من العنف في غزة يعانون أهوالا لا توصف، بما في ذلك الإصابات التي تغير حياتهم، إضافة للحروق، والأمراض، وعدم كفاية الرعاية الطبية، وفقدان والديهم وأحبائهم الآخرين.

في سياق متصل، سقط عشرات الشهداء في قصف وغارات إسرائيلية جنوبي غزة مساء أمس وفجر اليوم الجمعة، في اليوم الـ98 من الحرب على القطاع، بينما أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و708 قتلى.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إنها رصدت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد أهالي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 151 شهيدا، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين منذ بدء الحرب إلى 60 ألفا و5 مصابين.

وأضافت أن “عددا من ضحايا القصف الإسرائيلي لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.