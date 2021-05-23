الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
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إسرائيل تغلق المعابر مع غزة حتى إشعار آخر

منذ 8 ساعات
معبر إيرز شمال قطاع غزة

معبر إيرز شمال قطاع غزة

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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إغلاق معبري “إيرز” (بيت حانون) وكرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، وفقا لموقع “واللا” الإلكتروني، إنه “في هذه المرحلة، تقرر إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر”.

وأضاف المسؤول الأمني أن “المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة وحماس”، وأن “أي طلب لنقل بضائع عن طريق كيرم شالوم، جثث مخربين ماتوا في مستشفيات في إسرائيل ومواطنين يريدون العودة إلى غزة سيُرفض”.

وتابع المسؤول الأمني أنه “حسبما فهمنا، فإن إسرائيل تعتزم تغيير قواعد اللعبة مع غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين. ويتوقع أن ينتقلوا من إسرائيل إلى غزة اليوم ونقل الرسائل من إسرائيل”.

ويتزامن هذا القرار مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل وفلسطين، في وقت لاحق هذا الأسبوع للبحث في إعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار.

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