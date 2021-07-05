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إسرائيل تفرج عن أسير أردني

5 - يوليو - 2021
ملف الأسرى العرب لازال قائما

ملف الأسرى العرب لازال قائما

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أفرجت إسرائيل، اليوم الاثنين عن الأسير الأردني ثائر شعفوط، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بتهمة التخابر مع المقاومة الفلسطينية بحسب والده قاسم شعفوط.

وقضى ثائر شعفوط مدة محكوميته البالغة 28 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني.

جدير بالذكر أن شعفوط اعتقل بتاريخ 17 أبريل 2019 بتهمة مقاومة الاحتلال.

وعن تفاصيل اعتقاله، أوضح والد ثائر أن ابنه يحمل البطاقة الصفراء (مواطن فلسطيني) والجنسية الأردنية، وذهب في زيارة إلى الضفة الغربية، في 14 أبريل 2019.

وتابع: “بعد ذلك بثلاثة أيام، تم اعتقاله بتهمة التخابر مع المقاومة”.

وأفاد بأنه بعد 3 شهور من توقيفه، حكم عليه بالحبس 28 شهرا من تاريخ التوقيف.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية والإسرائيلية أي تعليق بشأن تفاصيل وحيثيات الإفراج عن شعفوط.

وفي يونيو الماضي أفرجت السلطات الإسرائيلية عن عبد الله أبو جابر وهو أقدم أسير أردني في سجونها بعد 20 عاما على اعتقاله بتهمة تفجير حافلة في تل أبيب نتج عنه إصابات.‎

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