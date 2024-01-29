إسرائيل تفرض 3 شروط مقابل الموافقة على زيارة وفد أممي لشمال غزة

فرض اﻻحتلال اﻹسرائيلي 3 شروط ردا على طلب واشنطن المتعلق بالموافقة على زيارة وفد أممي لشمال غزة.

ووافق مجلس وزراء اﻻحتلال الإسرائيلي على طلب الولايات المتحدة إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة شمال قطاع غزة لفحص الوضع هناك وتحديد الاحتياجات للسماح للسكان بالعودة إلى الشمال.

وبحسب موقع Ynet فإن هذه الموافقة مقرونة بـ3 شروط؛ أولها حدده وزير الدفاع يوآف غالانت ويقضي بأن يقوم الوفد بزيارة المستوطنات المحيطة بالقطاع قبل دخول شمال قطاع غزة.

أما الشرط الثاني فهو توضيح إسرائيلي بأن الموافقة على الجولة لا تهدف إلى إعادة السكان إلى شمال قطاع غزة، والشرط الثالث هو أن يشارك مسؤول أمريكي بجولة الوفد الأممي.

وحسب الموقع الإسرائيلي فإنه من المفترض أن يتم تنسيق زيارة وفد الأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند، مبينة أنه لا تزال هناك مسألة لم يتم حلها: أي قوة ستؤمن وفد الأمم المتحدة، هل الجيش الإسرائيلي أم قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: “لا شك أن الزيارة ستتطلب تنسيقا حساسا للغاية مع جيش الدفاع الإسرائيلي لضمان عدم تعرض أعضاء الوفد للأذى”.

واصلت مقاتلات اﻻحتلال اﻹسرائيلي لليوم الـ115 غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، في حين تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فجر الاثنين، جراء استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف منازل المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 121 شهيدا، عقب استشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، حسب المصدر ذاته.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال فتحت النار صوت المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع سماع أصوات آليات عسكرية إسرائيلية في محيط المجمع الطبي.