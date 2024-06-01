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إسرائيل تقبل مقترحا لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى ضمن ثلاث مراحل

منذ 40 دقيقة
من مشاهد الدمار في جباليا بغزة

من مشاهد الدمار في جباليا بغزة

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي، بأن إسرائيل وافقت على مقترح يتضمن وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى ضمن إطار ثلاث مراحل.

يأتي هذا القبول في خطوة تعكس جهودًا دولية مكثفة لتحقيق تهدئة طويلة الأمد في المنطقة.

ويشمل المقترح ثلاث مراحل رئيسية تهدف إلى تحقيق التهدئة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

المرحلة الأولى
– تشمل إطلاق سراح المحتجزات، المجندات، المسنين والمصابين من الجانب الإسرائيلي، مقابل إطلاق سراح 33 أسيرا من قبل حماس سواء كانوا أحياء أو أمواتًا.

– تنص أيضًا على بدء مناقشات لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة.

المرحلة الثانية
– تتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
– تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين المحتجزين لدى حماس.
– تحتفظ إسرائيل بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط الصفقة.

المرحلة الثالثة
– تتضمن الإفراج عن جميع الجثث من كلا الجانبين.
– تمهد الطريق لإعادة إعمار غزة بجهود دولية وإقليمية خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.

هذا الاتفاق يأتي في سياق مبادرات دولية تهدف إلى وقف التصعيد في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

    المصدر :
  • وكالات

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