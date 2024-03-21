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إسرائيل تقدم ضمانات لأمريكا بشأن استخدام الأسلحة في غزة

منذ 18 دقيقة
عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز

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قال مسؤول أمريكي (الأربعاء 20-3-2024) إن إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.

وكان أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم وزارة الخارجية بحلول أوائل شهر مايو أيار بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريرا إلى الكونجرس الأمريكي.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن نحو 32 ألف شخص قتلوا في الهجوم الذي أطلقته إسرائيل بعد هجوم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل الذي تقول إنه أودى بحياة 1200 شخص.

وكان الرئيس جو بايدن قد أصدر الشهر الماضي مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

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