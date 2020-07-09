إسرائيل تقدم عرضا جديدا لحماس بشأن تبادل الأسرى

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قدمت الحكومة الإسرائيلية عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب تصريح رسمي نقلته قناة إسرائيلية مساء الأربعاء.

ونقلت القناة 12 الخاصة عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله إن إسرائيل قدمت عرضا جديدا للحركة عبر وسطاء، لكنها لم تتلق ردا من حماس حتى الآن.

ومنذ فترة تتفاوض إٍسرائيل مع حماس لإعادة 4 إسرائيليين محتجزين لدى الحركة في غزة. ولم يشر المصدر إلى تفاصيل العرض الإسرائيلي الجديد.

بيد أن القناة قالت إن تقارير أفادت بأن إسرائيل أبدت استعدادها للتباحث مع حماس بشأن مبادرة عرضها رئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار.

وكان السنوار أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنهم جاهزون لتقديم تنازل جزئي في قضية المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى من كبار السن والمرضى، كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنديان أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 ولم تفصح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتطالب حماس بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.

وحتى نهاية مايو/أيار الماضي بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4600 أسير، بينهم 41 امرأة و170 طفلا.

ويبلغ عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد 541 أسيرا، من بينهم عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا.