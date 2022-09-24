إسرائيل تقرر إغلاق المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة

من المقرر أن تبدأ إسرائيل، الأحد، فرض طوق أمني على الضفة الغربية بإغلاق كافة المعابر لا سيما مع قطاع غزة ، بالتزامن مع فترة الأعياد اليهودية.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ غدا الأحد عند الساعة الرابعة عصرا، على أن يرفع ليلة الثلاثاء القادم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر جدول الإغلاقات في الضفة وغزة خلال الأعياد اليهودية وكان كالآتي:

– رأس السنة العبرية:

الإغلاق سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً رهناً بتقييم الوضع.

– عيد الغفران:

سيبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً رهنا بتقييم الوضع.

– عيد العرش:

سيبدأ الإغلاق من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 – أيضا سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 رهنا بتقييم الوضع.

الطوق سيدخل حيز التنفيذ غدا عند الساعة 16:00 ثم سيرفع عند انتصاف ليلة الثلاثاء القادم

يفرض جيش الدفاع طوقا امنيا شاملا على يهودا والسامرة خلال فترة الاعياد اليهودية كما تغلق المعابر مع قطاع غزة

وقال الناطق العسكري إن الطوق سيدخل سريان المفعول عشية عيد رأس السنة المصادف غدا الاحد بدءا من الرابعة عصرا ثم يرفع عند انتصاف ليلة الثلاثاء في السابع والعشرين من الشهر الجاري منوطا بتقييم للوضع الأمني. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن ابو زايد ان طوقا مماثلا سيفرض في يوم الغفران واثناء عيد سوكوت ( العرش ) ويسمح في فترة الاغلاق للحالات الانسانية فقط بدخول اسرائيل بعد الحصول على موافقة مسبقا من منسق اعمال الحكومة في المناطق.