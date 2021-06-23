إسرائيل تقرر تأجيل دخول السياح بسبب كورونا

قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل السماح للسياح الأجانب الذين تم تطعيمهم بدخول إسرائيل، اعتبارًا من 1 يوليو/تموز كما كان مقررا، حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاربعاء.

وقالت قناة كان العبرية، إنه سيتم تأجيل إعادة فتح حدود إسرائيل أمام السياح الذين تم تطعيمهم بسبب زيادة معدلات الإصابة بوباء كورونا ، والتي تم إلقاء اللوم فيها على المسافرين الأجانب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد حث الإسرائيليين، أمس الثلاثاء، على تجنب السفر خارج إذا كان غير ضروريا.

ومن جهته قال وزير الصحة نيتسان هورويتز أمام الكنيست ، اليوم الأربعاء، إن السلطات بصدد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستؤكد تاريخ 1 يوليو/تموز للسماح للسياح الأفراد الذين تم تطعيمهم بدخول اسرائيل أو العودة إلى موعد لاحق، مشيرا إلى أن الحكومة لا تفكر في أي عمليات إغلاق محلي جديد.

وسجلت إسرائيل 110 حالات إصابة بوباء كورونا، أمس الثلاثاء، بانخفاض عن 125 حالة في اليوم السابق، وكانت آخر مرة بقيت فيها الإصابات أعلى من 100 حالة لأيام متتالية في أبريل.

يذكر أن اسرائيل أعلنت بداية الشهر إزالة كافة القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا قبل أن تعاود إلي الإغلاق التدريجي لبعض المناطق بسبب انتشار الطفرة الهندية لديها.