إسرائيل تقرر تنظيم مسيرة الأعلام في القدس

قررت الحكومة الإسرائيلية رسميا، الأربعاء، السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس الشرقية الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، أنه وافق على السماح لمسيرة اليمين الإسرائيلي المعروفة باسم “مسيرة الأعلام”.

وتمر المسيرة من باب العامود بالقدس الشرقية وعبر البلدة القديمة مع رفع كثيف للأعلام الإسرائيلية في ذكرى احتلال القدس الشرقية.

وستجري المسيرة يوم الأحد، الـ29 من شهر مايو/أيار الجاري، وغالبا ما كانت تؤدي هذه المسيرة إلى مواجهات مع الفلسطينيين بالقدس الشرقية.

وقال بارليف: “كما في السنوات الماضية، سيسمح لمسيرة القدس للأعلام بالمرور من باب العامود وعبر البلدة القديمة إلى الحائط الغربي”.

وجاء القرار بعد مناقشات أجراها بارليف مع قادة الشرطة الإسرائيلية.

ويشارك آلاف اليمينيين الإسرائيليين في هذه المسيرة ولكنها تأتي هذا العام وسط أجواء متوترة للغاية في المدينة.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد حذّرت شرطة الاحتلال من إقامة مسيرة الأعلام واقتحام المسجد الأقصى في يوم 29 أيار/مايو الجاري.

وبحسب مصادر نقلت المقاومة الفلسطينية رسائل إلى الاحتلال قالت فيها إنها “لن تتردد في تجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى إذا تمّت المسيرة والاقتحامات التي تخطط لها قوات الاحتلال”.