إسرائيل تقصف غزة رغم دعوة ترامب لوقف الضربات!

غارة جوية إسرائيلية تضرب منزلاً في مدينة غزة، 7 سبتمبر 2025. رويترز

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت قصفا جويا ومدفعيا على مناطق عدة في قطاع غزة، مما أوقع شهداء ومصابين رغم رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب ومطالبته بوقف القصف فورا.

واستهدفت غارات جوية وقصف مدفعي مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، بينها خان يونس في الجنوب ومخيم البريج في الوسط.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 7 جراء الغارات على مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد 4 وإصابة آخرين في غارة على حي التفاح شرقي المدينة.

وفي حي النصر غربي المدينة، أصيب 5 فلسطينيين صباح اليوم بنيران مسيّرة إسرائيلية.

كما أفاد مستشفى الشفاء بانتشال جثامين 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية منزلا غربي مدينة غزة.

والليلة الماضية أيضا، قصفت طائرات الاحتلال مركزا تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة بعد إخلائه قسرا.

وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس باستشهاد طفلين وإصابة آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب المدينة.

كما أصيبت طفلة برصاص الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمال خان يونس، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي وسط القطاع، أفادت تقارير بتعرض مخيم البريج للقصف صباح اليوم.

عودة للتصعيد

وفي وقت سابق اليوم، قالت الجزيرة إن وتيرة الغارات الإسرائيلية تراجعت فجر اليوم إلى مستوى ملحوظ مع استمرار القصف المدفعي على مدينة غزة ومناطق أخرى.

بيد أن وتيرة الغارات الإسرائيلية عادت للارتفاع مجددا في الساعات القليلة الماضية.

وأشارت القناة إلى أن انخفاض حدة القصف شجع الناس في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على الخروج والتسوق والتوجه نحو مناطق لا تنتشر فيها قوات الاحتلال.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، تعرضت أحياء في مدينة غزة لقصف عنيف، وبالتزامن مع ذلك نفذت قصفت الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في إطار حملة التدمير الواسعة للمناطق السكنية.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل القصف على مدينة غزة الليلة الماضية بأنه “جنوني”.

وتواصل العدوان الإسرائيلي على المدنيين المحاصرين رغم مطالبة الرئيس الأميركي بوقف القصف بعد رد حركة حماس على خطته لوقف الحرب.

وأسفر القصف الإسرائيلي أمس الجمعة عن استشهاد 63 فلسطينيا، منهم 38 في مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 66 ألفا و288 شهيدا و169 و165 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.