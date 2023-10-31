إسرائيل تقول إنها تركز على غزة رغم تحدي الحوثيين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري الثلاثاء إن إسرائيل لا تزال تركز على قطاع غزة رغم محاولات حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران تحدي إسرائيل.

وأضاف هاجاري “هناك العديد من الأطراف في المنطقة التي تعمل كوكلاء لإيران مثل الحوثيين الذين يحاولون تحدينا وصرف انتباهنا عن الحرب في غزة. نحن نواصل التركيز”.

وفي آخر التطورات أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن هجوما إسرائيليا أصاب مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لشبكة (سي.إن.إن)، “كان هناك قائد كبير جدا من حماس في هذه المنطقة… ندرس الأمر وسنخرج بمزيد من البيانات بعد أن نعلم ما حدث هناك”.

وفي آخر