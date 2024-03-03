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إسرائيل تقول إنها تكثّف هجومها على حماس في خان يونس

منذ ساعتين
قصف على خان يونس

قصف على خان يونس

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 3 مارس/آذار 2024، إنه كثف عملياته في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ودمر عشرات الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضاف أن القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال ست دقائق في محاولة “لتكثيف الإنجازات العملياتية في المنطقة”.

وتابع قائلا “خلال الضربات، دمرت القوات البنية التحتية الإرهابية وقضت على إرهابيي حماس الذين كانوا يعملون من منشآت مدنية في المناطق الحضرية”.

وقال سكان المنطقة إنهم فوجئوا بالتقدم السريع للدبابات الإسرائيلية مما أدى إلى تجدد المعارك مع المسلحين الفلسطينيين.

وفي أحد مشاريع الإسكان، لجأت بعض العائلات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها غير قادرة على مغادرة منازلها مع انتشار الدبابات في الشوارع.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها هاجمت دبابتين بالصواريخ ونسفت مبنى دخله الجنود.

وكانت خان يونس محور الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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