إسرائيل تكتشف متحورا "غير معروف" لفيروس كورونا

في وقت لا يزال أوميكرون المتحور المهيمن على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالتين جديدتين للإصابة بمتغير لفيروس كورونا غير معروف سابقا في إسرائيل.

وقالت الوزارة، وفقا لما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن المتغير الجديد، وهو مزيج من أوميكرون ومتغير فرعي يسمى “BA2″، اكتشف لدى راكبين وصلا لمطار بن غوريون الإسرائيلي مؤخرا.

وأضافت أن المصابين ظهرا يعانيان من أعراض خفيفة فقط، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والصداع وأوجاع في العضلات، ولم يحتاجا إلى تلقي علاج خاص.

ونقل الموقع عن المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية نحمان آش في حديث لوسائل اعلام محلية القول إن المتغير الجديد قد يكون نشأ في إسرائيل.