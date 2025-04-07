إسرائيل تكثف غاراتها شرق غزة.. وسط عملية توغل بري

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء يشهد القطاع على موجة جديدة وكبيرة من الغارات كما وتوغلاً عسكرياً برياً.

وفي التفاصيل كثف العدو الإسرائيلي الاثنين عمليات القصف المدفعي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي يشهد عملية عسكرية وتوغلاً إسرائيلياً برياً في الأحياء الشرقية منه.

بالتزامن قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع وحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وعدد من الإصابات في صفوف المارين في المكان.

بينما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا متواصلا على منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط القطاع.

إلى ذلك، استهدفت الطائرات الإسرائيلية ليلا خيمة للصحفيين بالقرب من مجمع ناصر الطبي في مدينه خان يونس جنوب القطاع مما أدى إلى استشاد صحفي وشاب آخر وإصابة عدد من الصحفيين في الاستهداف. وحسب آخر حصيلة، سقط 11 شهيداً منذ فجر اليوم الأثنين 7\4\2025.

أتى ذلك، بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن، برد قوي بعد إطلاق نحو عشرة صواريخ من قطاع غزة أمس الأحد 6\4\2025.

وكانت إسرائيل أعلنت في 18 مارس الماضي، استئناف الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر بعد انهيار هدنة هشة بدأ سريانها في 19 يناير الماضي.

في حين أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن انتهاك وقف إطلاق النار الأخير أدى إلى موجة جديدة من النزوح، أثرت على أكثر من 142 ألف شخص.

فيما أجبر نحو 1.9 مليون من السكان، بمن فيهم الأطفال، على النزوح القسري منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.