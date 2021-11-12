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إسرائيل تكشف عن منظومة جديدة من أنظمة الحرب الإلكترونية

12 - نوفمبر - 2021
علم اسرائيل

علم اسرائيل

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كشفت مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن عائلة جديدة من أنظمة الحرب الإلكترونية، يمكنها مكافحة مجموعة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والسفن والصواريخ وأنظمة الرادار.

وتقوم أنظمة Scorpius بمسح المنطقة المحيطة بأكملها بحثا عن الأهداف، وتنشر حزما ضيقة التركيز للتدخل في التهديدات المتعددة عبر الطيف الكهرومغناطيسي. وتعطل هذه الأنظمة تشغيل الأنظمة الكهرومغناطيسية، بما في ذلك أجهزة الرادار وأجهزة الاستشعار الإلكترونية والملاحة واتصالات البيانات.

كما تتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على اكتشاف ومعالجة التهديدات المتعددة من أنواع مختلفة في وقت واحد من مسافات أبعد بكثير مما كانت قادرة عليه في الماضي.

وتضم عائلة Scorpius خمسة أنظمة: Scorpius G (أرضي) وN (بحري) وSP (هواء – حماية ذاتية) وSJ (جهاز تشويش هوائي) وScorpius T (تدريب).

وقال آدي دلبيرغ، المدير العام لقسم الاستخبارات في مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI: “تعتمد ساحة المعركة الحديثة على المجال الكهرومغناطيسي للاستشعار والاتصالات والملاحة. لقد أصبحت حماية استخدام المجال الكهرومغناطيسي لقواتنا، مهمة حاسمة للنجاح في القتال ولضمان تفوق قواتنا في الميدان”.

وأضاف: “التكنولوجيا الجديدة، التي طورها مهندسو IAI الموهوبون توفر قدرات اختراق هي الأولى في العالم للدفاع الإلكتروني وتعطيل أنظمة العدو”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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