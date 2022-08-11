إسرائيل تمدد اعتقال القيادي في "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، تمديد اعتقال القيادي في حركة ”الجهاد الإسلامي“ الفلسطينية بسام السعدي، لعدة أيام.

وكانت ”الجهاد“ اشترطت الإفراج عن السعدي، ضمن اتفاق وقف النار الذي وقع بجهود مصرية وأممية قبل أيام.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في تصريح صحفي، إن ”محكمة الاحتلال العسكرية مددت اعتقال القيادي في حركة الجهاد الأسير السعدي، القابع في سجن عوفر الإسرائيلي“.

وأكد المكتب أن ”محكمة الاحتلال مددت اعتقال السعدي، لـ6 أيام، خلال جلسة محاكمة له عقدت صباح اليوم الخميس“.

واعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي السعدي، أوائل آب/أغسطس الجاري، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها داخل مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

واعتقل السعدي عدة مرات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف الحركة، حيث أمضى في السجون الإسرائيلية ما يزيد عن 10 أعوام.

ويوم الأربعاء، زار وفد أممي القيادي السعدي في سجن ”عوفر“، وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ويسلاند، في تغريدة عبر منصة ”تويتر“، إن ”الفريق الأممي زار السعدي في سجن عوفر لمتابعة التزامات الأمم المتحدة بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة“.

ودعا المنسق الأممي جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء في القطاع، واصفا التهدئة في القطاع بأنها ”هشة“.