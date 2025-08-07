إسرائيل تنفذ هجوماً جوياً على موقع للجيش السوري في ريف اللاذقية

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، اللواء 107 بقرية زاما في مدينة جبلة بريف اللاذقية. بحسب العربية/الحدث عن مصادر لم تسمها.

ويوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت عمليات دهم في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان، وضبطت أسلحة واستجوبت أفراداً “يشتبه في تورطهم بتهريب أسلحة”.

وقال الجيش إن قواته “أكملت مهمة شملت استجواباً ميدانياً لعدد من المشتبه بهم في تهريب أسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا” قرب مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي يوليو (تموز)، شنّت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في دمشق والسويداء تعود للسلطات السورية الجديدة، على خلفية الاشتباكات في محافظة السويداء.