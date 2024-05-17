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إسرائيل تنفي الإبادة في غزة وتبرر هجومها.. تفاصيل الجلسة الاستماعية بمحكمة العدل الدولية

منذ ساعتين
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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بدأت اليوم الجمعة مرافعات إسرائيل في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ “تدابير إضافية” بالحرب على غزة.

وبرر وفد الاحتلال الإسرائيلي، لهجوم قواته في رفح أمام محكمة العدل الدولية، زاعما أنه تصرف دفاعا عن النفس ضد مقاتلي حماس وطلب الوفد من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من قطاع غزة.

كما نفى وفد الاحتلال أن يكون هناك حرب إبادة في غزة وقال “هناك حرب مأساوية جارية لكن لا إبادة جماعية”.

وفي إطار تأكيد إسرائيل على تبرير عدوانها كرر وفد الاحتلال مزاعمه أن رفح هي “نقطة محورية لنشاط إرهابي مستمر ومعقل لحماس”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

للمزيد اقرأ:

جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح

 

    المصدر :
  • رويترز

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