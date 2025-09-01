إسرائيل تنقل موافقة الاتحاد الأوروبي على سندات الشتات للوكسمبورغ بعد معارضة أيرلندا

نقلت إسرائيل عملية الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على إصدار نشرة سندات الشتات الخاصة بها إلى لوكسمبورغ من أيرلندا، وسط معارضة متزايدة في دبلن لدور بنكها المركزي في الموافقة على السندات نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

ودعا مشرعون أيرلنديون وجماعات مؤيدة للفلسطينيين البنك المركزي إلى التوقف عن تسهيل بيع السندات على مدى العام الماضي بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقرب من عامين في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في غزة إنها أدت إلى استشهاد أكثر من 63 ألف شخص معظمهم من المدنيين.

وسندات الشتات الإسرائيلية صغيرة نسبيا، وتُباع بالأساس في المجتمعات اليهودية حول العالم لدعم مبيعات سندات الدولة التي تُموّل عجز ميزانيتها الذي ارتفع بسبب الحرب. وأطلقت إسرائيل حملة لسندات الشتات في أكتوبر تشرين الأول 2023 لجمع الأموال في خضم الصراع.

ويتعين على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختيار دولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب للحصول على موافقة على نشرة الإصدار حيث يتم تداول الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، وقد طُلب من البنك المركزي الأيرلندي الموافقة على برنامج سندات الشتات الإسرائيلي كل عام منذ 2021.

وفي أغسطس آب، أوصت لجنة مشتركة من المشرعين الأيرلنديين بأن تسعى الحكومة إلى تعديل لوائح الاتحاد الأوروبي بحيث تسمح لكل بنك مركزي أوروبي على حدة برفض العمل كسلطة مختصة لإصدار مثل هذه السندات.

ويحتج المتظاهرون أيضا أمام مقر البنك المركزي.

وأيرلندا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي دعما للفلسطينيين. وقد اعترفت رسميا بدولة فلسطينية العام الماضي، وتعمل حكومتها على صياغة تشريع يقيد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان البنك المركزي الأيرلندي أكد باستمرار أنه ملزم قانونا بالموافقة على أي نشرة إصدار بمجرد استيفاء الشروط ذات الصلة.

وفي رسالة إلى أحد النواب نشرها البنك المركزي، قال محافظ البنك جابرييل مخلوف إن الموافقة على برنامج إسرائيل ستنقل إلى لوكسمبورج عند انتهاء النشرة الخاصة بالعام السابق اليوم الاثنين.

ونصت نشرة الإصدار الجديدة التي نشرت على موقع شركة “إسرائيل بوندس” الإلكتروني، وهي أداة الاقتراض لسندات الشتات الإسرائيلية، على أن برنامجها للعام المقبل حصل على موافقة من لوكسمبورج.

ولم تعلق وزارة المالية الإسرائيلية بعد على أسباب نقل الموافقة على نشرة سندات الاتحاد الأوروبي.