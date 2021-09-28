إسرائيل تهدد بإلغاء التسهيلات التي منحتها لغزة

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن رسالة تحذير وصفتها بـ”الطارئة وشديدة اللهجة” وصلت لجهاز المخابرات المصرية من الجانب الإسرائيلي الساعات الماضية، تتعلق بالأوضاع فلسطينية المشحونة والمتصاعدة في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ “رأي اليوم”، أن إسرائيل غاضبه جدًا من التطور الأخير للأحداث الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية، وتتهم حركة “حماس” بشكل مباشر بمحاولة تأجيج الأوضاع ودعم الاحتجاجات والمظاهرات في مدن الضفة ومواجهة جيش الاحتلال وتوغلاته المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، وكذلك إعادة تفعيل العمليات الفردية من طعن ودهس وشحن الشارع الفلسطيني.

وذكرت أن هذه الأوضاع “غير المستقرة” في الضفة على وجه الخصوص تقلق الحكومة الإسرائيلية كثيرًا مما جعلها ترسل رسالة للوسيط المصري، تحذره من إيقاف وإلغاء كافة التسهيلات الاقتصادية التي أعلنت عنها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وتشمل مساحة الصيد البحري، وعمل المعابر الحدودية، ودخول المواد الأساسية لسكان القطاع.

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عن عدة تسهيلات جديدة لقطاع غزة بينها توسيع منطقة الصيد، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بشرط مواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له : “في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلًا بحريًا، وإعادة فتح معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع”.

وأضاف: “كما ستتم زيادة حصة المياه لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب”.