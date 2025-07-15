إسرائيل تواصل إبادة غزة.. شهداء ومفقودون تحت أنقاض منازل في الشاطئ والزيتون

فلسطينيون يحملون جثة شهيد أثناء بحثهم عن شهداء في موقع غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمال قطاع غزة في 2 مايو/أيار 2025. رويترز

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وفي أحدث الغارات، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزرقاء شمال شرقي مدينة غزة.

فيما قالت المصادر إن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للأناضول بأن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن المنزل المستهدف كان مأهولا ويعود لعائلة نصار فيما أسفر القصف عن تدميره واندلاع حريق في المكان.

وأشاروا إلى وجود مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وشمالي مدينة غزة، استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بحي الشيخ رضوان، وفق المصادر ذاتها.

فيما أٌصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، بحسب المصادر.

وشرق جباليا شمالي القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف وتدمير للمنازل والمنشآت نجم عنها انفجارات ضخمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.