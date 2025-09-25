إسرائيل تواصل توغلها في مدينة غزة ونتنياهو يتوجه لأمريكا

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية، بينما يفر الفلسطينيون النازحون من شمال غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، متجهين جنوباً بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب، في وسط قطاع غزة في 25 سبتمبر 2025. رويترز

واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في مدينة غزة اليوم الخميس بينما توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت سلطات الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 19 شخصا على الأقل في القطاع الفلسطيني اليوم الخميس. وكان من بينهم 11 شخصا من عائلتين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنى سكنيا.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة، لكنه قال إنه قصف 170 هدفا في أنحاء غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وزعم أنه هاجم “بنية تحتية” تستخدمها الجماعات المسلحة لمهاجمة جنوده. وقال إن قواته موجودة في عمق مدينة غزة.

مبعوث أمريكا يأمل في تحقيق انفراجة

دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة غزة في إطار هجوم تقول إسرائيل إنه يهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتسبب العدوان على قطاع غزة في دمار واسع النطاق وكارثة إنسانية وتفش للجوع في غزة.

ويقول نتنياهو إن مدينة غزة هي آخر معقل للحركة الفلسطينية المسلحة، لكن مئات الآلاف من المدنيين لا يزالون هناك، إذ يخشون ألا يكون هناك مكان آمن يذهبون إليه.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أمس الأربعاء إن واشنطن واثقة من تحقيق انفراجة بشأن غزة في الأيام المقبلة بعد أن طرح ترامب خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة على قادة دول إسلامية وعربية في نيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع بوليتيكو، وعد ترامب الزعماء العرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة. ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية لتكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة بالإضافة لغزة والقدس الشرقية.

وقال نتنياهو إنه لن تكون هناك دولة فلسطينية أبدا، على الرغم من أن بريطانيا وفرنسا وكندا ودولا أخرى اعترفت رسميا هذا الأسبوع بدولة فلسطينية. ويريد بعض حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم أن تضم إسرائيل الضفة الغربية.

نتنياهو يلقي كلمة في الأمم المتحدة ويلتقي بترامب

أصبحت إسرائيل معزولة دبلوماسيا بسبب حصارها العسكري لغزة، ويزداد انتقاد دول أوروبية وبلدان أخرى لأفعالها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتقول إسرائيل إن المحكمة لا تملك الولاية القضائية لنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب في القطاع.

ولا تزال الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل، تدعم نتنياهو. وقال ترامب أمام الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن تحرك دول للاعتراف بدولة فلسطينية يعد مكافأة لحماس على ما وصفها بفظائع ارتكبتها وقد يشجع على استمرار الصراع.

ومن المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الجمعة ويلتقي مع ترامب الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو، بعدما غادر إسرائيل اليوم الخميس، إنه سيندد بالزعماء الذين اعترفوا بدولة فلسطينية.

وذكر أنه سيناقش مع ترامب الحرب في غزة، بما يشمل هزيمة حماس وتحرير الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضاف أنه يعتزم أيضا مناقشة الجهود الرامية إلى توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي لا تعترف رسميا بإسرائيل.

يعتقد أن حوالي 20 رهينة على قيد الحياة

قالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني.

وحذر الجناح المسلح لحماس الجيش الإسرائيلي من أن توسيع عمليته في مدينة غزة سيعرض الرهائن الإسرائيليين للخطر، في حين دعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى “التمرد والانفصال عن حماس” لإنهاء الحرب.

وقالت أفكار علوان، وهي أم لخمسة أطفال انتقلت إلى الأردن، لرويترز إن ابنها الصغير يمان علوان تم إجلاؤه من غزة الشهر الماضي لتلقي رعاية طبية عاجلة بعد أن أدى سوء التغذية الحاد إلى تفاقم ما لديه من مشكلة خلقية في الكلى وفي ظل تزايد نقص الأدوية.

وأضافت “والله الوضع في غزة مأساوي جدا… مفيش علاجات، مفيش أدوات طبية، مفيش مختبرات… حالة يرثى لها”.