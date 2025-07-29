إسرائيل تواصل حرب التجويع.. 14 فلسطينياً بينهم أطفال يموتون جوعاً خلال 24 ساعة

أم فلسطينية نازحة تحمل ابنها الذي يعاني من سوء التغذية والشلل الدماغي، في مدرسة حيث يلتجئون وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 24 يوليو 2025. رويترز

توفي 14 فلسطينيا في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية ما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان، الاثنين، “سجلت مستشفيات قطاع غزة 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان أنهكهما الجوع”.

وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 بينهم 88 طفلاً.

والاثنين، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان من “خطر وشيك” بوفاة 40 ألف رضيع فلسطيني بالقطاع، جراء منع إسرائيل إدخال حليب الأطفال.

وفي وقت سابق الاثنين، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان ، أن كل الفلسطينيين في قطاع غزة جوعى، لكن الأطفال هم “الأكثر معاناة”، بسبب الحصار الإسرائيلي.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة “حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.