إسرائيل توافق على إدخال وقود لشاحنات العمليات الأممية في غزة

أفاد مصدر في عمليات الإغاثة اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وتقول وكالات الإغاثة في القطاع إن النقص الشديد في الوقود يعرقل الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين في غزة الواقعين تحت الحصار في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل حملتها العسكرية.

وأضاف المصدر بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات. وتابع أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن كما لم يصدر تعليق فوري من حماس.

ولم تتضح بعد كيفية تسليم الوقود.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن إسرائيل تخطط للسماح للشاحنات التي تستخدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة بالتزود بالوقود غدا الأربعاء عند معبر رفح مع مصر.

وأوقف مسؤولو الصحة في غزة العمليات في العديد من مستشفيات القطاع بسبب نقص الوقود والإمدادات الأخرى.

وقال الكولونيل موشيه تيرتو، الذي يرأس هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تتولى الشؤون المدنية في غزة، إن إسرائيل تراقب وضع الوقود “بشكل يومي”.

وأضاف “سنقوم بتنسيق وتسهيل دخول الوقود عند الحاجة إليه”.