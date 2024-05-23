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إسرائيل توبخ سفراء 3 دول أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 23 - مايو - 2024 11:40 صباحًا
وزارة الخارجية الإسرائيلية

وزارة الخارجية الإسرائيلية

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قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل ستوجه توبيخا لسفراء أيرلندا والنرويج وإسبانيا اليوم الخميس بسبب خطة دولهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل.

وذكر المسؤول أنه تم استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية في القدس وسيُعرض عليهم لقطات مصورة لم تُنشر من قبل وتظهر مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهم يقتادون خمس مجندات إسرائيليات خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى حرب غزة.

كما استدعت إسرائيل سفراءها في دبلن وأوسلو ومدريد للتشاور.

وأجج الصراع في غزة أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة وزاد من قوة المعارضة الإسرائيلية التي ترفض التنازل عن الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وتوقفت الجهود الدبلوماسية التي ترعاها الولايات المتحدة للتوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض منذ عشر سنوات.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث أمس الأربعاء إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيار بهدف المساعدة في إبرام هدنة بغزة وإحياء محادثات السلام.

وتقول بعض القوى الغربية الأخرى إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات.

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    المصدر :
  • رويترز

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