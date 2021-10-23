إسرائيل.. توتر داخل الائتلاف الحكومي بعد قرار غانتس

أثار قرار وزير الدفاع،بيني غانتس، بإدراج 6 منظمات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، جدلا واسعا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وهاجمت عضو الكنيست عن حزب العمل، نعمة لازمي، بشدة قرار غانتس، وغردت قائلة: “إذا لم تكن هناك معلومات استخباراتية وراء اعتبار منظمات حقوقية فلسطينية كإرهابية، فإن الأمر سيكون خطير وغير مفهوم من جانب دولة ذات سيادة قوية لا ينبغي لها أن تخاف من منظمات حقوقية”.

وأكدت لازمي أنها ستطلب استفساراً من وزير الجيش، في بداية الأسبوع غدا، وفقا لصحيفة “معاريف“.

كذلك، قالت عضو الكنيست، جافي ليسكي، من حزب ميرتس، إنها تعرف حقيقة أعمال عدد من المنظمات المدنية التي اعتبرها وزير الجيش كمنظمات إرهابية، مؤكدة: “أعتقد أنه مخطئ، تلك المنظمات تحمي حقوق القاصرين تحت الاحتلال وحقوق الأسرى، وهي منظمات حقوقية”، متابعة: “سيحسن فعلاً إن إلغاء ذلك القرار على الفور”.

وتأتي تلك الانتقادات عقب التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ديف برياس، أمس، أن إسرائيل لم تخطر واشنطن مسبقاً بقرار تصنيف منظمات أهلية فلسطينية على أنها إرهابية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها ستتواصل مع الحكومة الإسرائيلية لمعرفة الأساس الذي تم عليه تصنيف ست جمعيات فلسطينية كمنظمات إرهابية.