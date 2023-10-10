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إسرائيل تُجمّد حسابات عملات مُشفّرة لـ"حماس"

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2023 2:00 مساءً
علم إسرائيل

علم إسرائيل

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أفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، عبر شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، بتجميد حسابات عملات مُشفرة تستخدمها حركة “حماس”، على حد تعبيرها.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها نجحت في تحقيق ذلك بفضل التعاون مع وزارة الدفاع ووكالة الأمن الإسرائيلية، وجاء في البيان: “نجحت وحدة الأمن السيبراني التابعة للشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووكالة الأمن الإسرائيلية ووكالات استخبارات حكومية أخرى، في تجميد حسابات العملات المُشفّرة التي تستخدمها “حماس” لجمع الأموال لأنشطتها”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم قطع الكهرباء والماء عن القطاع، وذلك للضغط وانتقاما من حركة “حماس” بعد إطلاقها عملية “طوفان الأقصى”.

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