إسرائيل تُطلق سراح 11 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة

أطلقت إسرائيل، اليوم الاثنين، سراح 11 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم خلال أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 19 شهرا.

ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى القطاع عبر “معبر كرم أبو سالم” بواسطة مركبات تتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق شهود عيان.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بأن 11 أسيرا أفرجت عنهم إسرائيل وجرى نقلهم إلى “مستشفى غزة الأوروبي” شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع لإجراء فحوصات طبية.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في بيان أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.

ولم يذكر رقماً محدداً لعدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة القابعين في السجون الإسرائيلية بسبب تعمد إخفاء المعلومات عن الأسرى واعتقاله المتواصل للفلسطينيين من القطاع في إطار حربه المتواصلة.

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلهم من غزة مقابل الإفراج أسرى إسرائيليين محتجزين بالقطاع.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.