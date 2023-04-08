إسرائيل تُمدّد إغلاق المعابر مع الضفة وغزة

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، تمديد إغلاق المعابر مع الضفة الغربية وغزة حتى مساء الأربعاء المقبل، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من توترات أمنية بعد دعوات المستوطنين لاقتحامه بمناسبة الفصح اليهودي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ “غالانت قرر تمديد الطوق الأمني بسبب الأعياد اليهودية، وإلغاء كافة التسهيلات الخاصة بشهر رمضان”.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ “الأنظار تتجه للمسجد الأقصى قبل يوم من دعوات المستوطنين لاقتحامه بالمئات بمناسبة عيد الفصح اليهودي”.

وأضافت أنّ “الفلسطينيين لن يتمكنوا من الوصول إلى الحرم القدسي حتى الخميس”، لافتة إلى “توصية للشرطة بمنع وصول المستوطنين للحرم القدسي في آخر 10 أيام من رمضان”.

وبحسب “القناة 14″، فإنّ “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقدر تجدد المواجهات في المسجد الأقصى هذه الليلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة أخرى من التصعيد، مع ارتفاع مستوى التأهب من وقوع عمليات جديدة”.

وكشف موقع “واللاه” عن تعزيز القوات الاسرائيلية “بأكثر من ألف جندي في الضفة والأغوار خلال الـ24 ساعة الماضية” بعد الهجمات والإنذارات الساخنة، بالإضافة إلى ذلك “تم استدعاء جنود من إجازاتهم من بينهم طواقم من وحدة المستعربين”.

إلى ذلك، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) بأنّ “المؤسسة الأمنية تدرس فرض عقوبات على غزة، من بينها عقوبات مدنية وإغلاق المعابر ووقف البضائع”.