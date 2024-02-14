إسرائيل: جنوب أفريقيا تخدم حماس في المحكمة الدولية

اتهمت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جنوب أفريقيا، بأنها تخدم حماس بمسعاها أمس في المحكمة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن أحدث طلب قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية ضد هجوم إسرائيلي محتمل على جنوب قطاع غزة يخدم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويمثل محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وطلبت جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء من محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وقالت إسرائيل إنها تخطط لتوسيع هجومها البري إلى رفح التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي دمر معظم أنحاء قطاع غزة منذ أن هاجم مسلحون من حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حياة “تواصل جنوب أفريقيا تمثيل مصالح منظمة حماس الإرهابية وتحاول حرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها ومواطنيها”.

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في قضية تقدمت بها جنوب أفريقيا.

وقال حياة في تصريحات على منصة إكس “إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك تسهيل نقل المساعدات الإنسانية ومنع الإضرار بالأبرياء، بينما يندس إرهابيو حماس وسط السكان المدنيين في قطاع غزة ويحتجزون 134 رهينة”.

ونفت إسرائيل جميع مزاعم الإبادة الجماعية المتعلقة بحربها ضد الحركة المسلحة وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما قائلة إنها بلا أساس.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا والمتعلق بما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية في غزة. لكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.