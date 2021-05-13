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إسرائيل: حماس تخطط للتصعيد

14 - مايو - 2021
إسرائيل

إسرائيل

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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عوفير جندلمان، أن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة “مستمرة حتى تحقيق غاياتها الرئيسية”.

وأوضح جندلمان أن غاية التحرك الإسرائيلي هي “استعادة الهدوء والأمان للمدن الإسرائيلية”.

واتهم المسؤول الإسرائيلي “حماس” بالتخطيط للتصعيد” من خلال إطلاق الصواريخ على القدس وباقي المدن الإسرائيلية.

وأشار إلى “أنه لا توجد أي مهلة زمنية تلتزم بها إسرائيل”، و”لا تهدئة حتى تحقق غايتها” وإلا فإن إطلاق الصواريخ سيظل مستمرا وبذلك تستمر المشكلة، بحسب تعبيره.

واتهم حماس بأنها “تنظيم إرهابي يستهدف المدنيين ويختبئ وراءهم” لإطلاق الصواريخ.

وقال جندلمان إن العملية ناجحة حتى الآن، وأن “إسرائيل وجهت ضربات موجعة لحماس وقتلت قادة ميدانين من القيادة العليا للحركة”، كما دمرت جزء كبيرا من القدرات الإنتاجية لصواريخ حماس، ومخازن أسلحة وأنفاق.

    المصدر :
  • الحرة

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