إسرائيل ستقيل ضابطين بعد التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة بغزة

خلص تحقيق إسرائيلي في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة جوية في غزة هذا الأسبوع إلى ارتكاب أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات من جانب الجيش مما أدى إلى قرار بإقالة ضابطين وتوبيخ قادة كبار رسميا.

وخلص التحقيق إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقدت خطأ أنها تقصف مركبات تقل مسلحين من حركة حماس عندما قصفت الطائرات المسيرة السيارات الثلاث التابعة لمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية، لكن الإجراءات المتبعة في العمليات انتهكت.

فيما قال أندريه سيجنا نائب وزير الخارجية البولندي الجمعة إن السفير الإسرائيلي لدى بولندا اعتذر عن مقتل موظف إغاثة بولندي في غارة جوية شنتها إسرائيل على غزة هذا الأسبوع.

وذكر سيجنا أن بولندا لن تطرد السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني.

هذا وقالت منظمات إغاثة دولية أمس الخميس 5\4\2024 إنه ليس بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة، وإن مسؤولية تجنب قتلهم تقع على عاتق إسرائيل، وذلك في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة بتنسيق إنساني مباشر مع الجيش الإسرائيلي.

وتصاعد الغضب العالمي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة بعد غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الخيرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.