إسرائيل: سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

أعلن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الاثنين، أن سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط.

كما قال أثناء وجوده في قاعدة هاموند الجوية “نواصل استهداف مواقع عدة في جنوب لبنان”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مبنى تابع لحماس في قطاع غزة، مضيفاً “نواصل تدمير الأنفاق في شمال غزة”.

فيما نددت الولايات المتحدة الاثنين بالتصريحات “غير المقبولة على الإطلاق” التي أدلى بها وزير إسرائيلي بدا وكأنه يعبر عن قبوله لفكرة قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي “ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية”.

أتى هذا التعليق بعدما أثارت تصريحات وزير إسرائيلي عن ضرب غزة بالنووي انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها، فضلا عن هجمة شرسة عليه في مواقع التواصل، لاسيما أنه أكد بتصريحاته هذه أن تل أبيب تمتلك قنبلة نووية، علماً أنها لم تعترف أبدا بذلك.

كما جاء توضيحه بعدما اعتبر عدد من المعلقين على وسائل التواصل أن دعوته هذه تؤذي كافة الإسرائيليين في الخارج، كما تضر بالأسرى المحتجزين في القطاع.