وزير الدفاع الإسرائيلي: سننتقل للهجوم "الشامل" على غزة

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سينتقل إلى “الهجوم الشامل” على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع “لن يعود أبدا كما كان”.

وقال غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة “لقد أطلقت العنان، وحررت كل القيود. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل”.

وأضاف موجها حديثه للجنود “سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. حماس أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت”.

ومضى يقول “سوف تندم حماس على هذه اللحظة. غزة لن تعود أبدا كما كانت”.

هذا وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى من جراء عملية حركة حماس في نهاية الأسبوع ارتفعت الآن لأكثر من ألف قتيل.

وأعلن الجنرال جان غولدفاس، العدد خلال مؤتمر صحافي اليوم. وتحدث بينما استمر ضغط إسرائيل بهجوم عنيف يتضمن غارات جوية على غزة حصد حتى الآن 830 قتيلا، وتسبب في دمار واسع.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل “الهجوم ونهاجم حركة حماس الإرهابية وأي جماعة أخرى في غزة. سيتعين علينا تغيير الواقع من داخل غزة لمنع حدوث ذلك مجدداً”.