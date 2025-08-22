إسرائيل: صاروخ من اليمن تفكك على الأرجح في الجو

اعتراض صاروخ، قال الجيش الإسرائيلي إنه أُطلق من اليمن، من مدينة عسقلان، إسرائيل، 3 يونيو/حزيران 2025. رويترز

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة “إن صاروخا أُطلق من اليمن تفتت على الأرجح في الجو بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل”.

وأضاف الجيش في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي حاولت اعتراض الصاروخ عدة مرات خلال الحادث. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في اليمن، صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن.

وأكد الحوثيون مرارا أن هجماتهم تأتي للتضامن مع الفلسطينيين في غزة.

والكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أٌطلقت اعترضتها إسرائيل أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها. وردا على ذلك، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية.